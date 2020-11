Un carnet d'inspiration pour des territoires inclusifs

Dans l’optique d’une transition écologique réussie, les territoires ont un rôle central à jouer. Pour répondre aux multiples enjeux de cette transition, la notion d’inclusivité devient essentiel. Le principe d’un territoire inclusif est que celui-ci est conçu par et pour tous dans le but de « créer des cadres de vie de qualité, de favoriser le lien social et de permettre à chacun d'y trouver sa place »

L’agence de la transition écologique (ADEME) s’est donc intéressée à ce sujet et a publié un carnet d’inspiration qui a pour objectif de proposer des pistes de réflexion et d’action en s’appuyant notamment sur l’analyse de 16 projets dans toute la France.

La première partie s’attache à comprendre ce qu’est un territoire inclusif pour en proposer une vision et une définition. Leur création demande une approche transversale des différents enjeux de la transition écologique et du développement durable et suppose des défis pour permettre le renforcement des convergences des enjeux, tout en évitant les contradictions possibles. Il résulte donc indispensable d’impliquer tous les acteurs pour permettre de satisfaire leurs besoins tout en luttant contre les inégalités et favoriser une transition écologique.

Pour respecter les enjeux et les limites de chaque domaine, le guide propose de s’appuyer sur la théorie du donut appliquée à l’urbanisme et aux politiques urbaines en proposant trois grands volets :

- La conduite de projet

- La conception et l’animation des espaces de vie

- Le développement économique et partenarial local

Ces trois volets sont par la suite développés sur 10 leviers interdépendants. Le volet conduite de projet s’intéresse en particulier à la méthodologie à l’aide de 3 leviers d’actions :

- Conduite de projet sur-mesure qui prend en compte les spécificités de chaque lieu et projet.

- Conduite de projet pluridisciplinaire qui consiste à faire appel à des personnes aux profils et compétences variés.

- Conduite de projet participative et itérative qui implique les acteurs locaux dans la conception du projet.

Le second volet s’intéresse lui aux espaces de vie et s’articule sur 4 leviers d’actions différents :

- Espaces de vie accessibles pour assurer un aménagement et une mobilité durable.

- Espaces de vie sains à la fois pour l’environnement et l’ensemble des usagers.

- Espaces de vie modulables pour s’adapter aux évolutions des besoins.

- Espaces de vie accueillant, qui offre sécurité et intégration de la nature.

Enfin, le troisième volet se concentre sur le développement local à travers 3 leviers d’actions :

- Développement local équitable pour offrir des solutions à la fois performantes et abordables

- Développement local capacitant pour permettre l’acquisition de compétences liées aux enjeux sociaux et environnementaux locaux

- Développement local solidaire avec des espaces réserver à des activités économiques contribuant à la transition écologique et porteuses de solidarité.

La deuxième partie du carnet d’inspiration propose d’illustrer les trois volets ainsi que leurs 10 leviers d’actions avec l’analyse de 16 projets variés, distribués dans toute la France et à des phases différentes des projets.

