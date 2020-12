Commerce durable des ressources - Nouveau rapport du Groupe international d'experts sur les ressources (IRP - ONU)

Le Groupe international d'experts sur les ressources (International Resource Panel) vient de publier son dernier rapport: "Commerce durable des ressources: Flux mondiaux de matières, circularité et commerce."

Ce rapport examine les flux commerciaux de ressources matérielles et leurs impacts environnementaux. Il montre également comment les règles commerciales multilatérales et les accords commerciaux régionaux peuvent être utilisés de manière proactive pour faire progresser une économie circulaire et plus verte et minimiser les impacts environnementaux associés à l'extraction des ressources.Il montre que l'augmentation de l'efficacité des matériaux est une opportunité clé pour réaliser les aspirations de l'Accord de Paris.

Vous pouvez en apprendre plus sur le rapport sur le site du Programme des Nations Unies pour l'Environnement et du Groupe International d'Experts sur les Ressources.