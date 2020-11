Webinaires sur l'intelligence artificielle dans l'art et les industries culturelles et créatives

Avec le soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Wallonie - Bruxelles International et en partenariat avec le Réseau francophone de l'innovation (Finnov), une série de conférence en ligne (webinaires) est proposée d'octobre à décembre 2020.

Elle s'inscrit dans la continuité de la parution du guide "L’intelligence artificielle dans l’art et les industries culturelles et créatives, panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l'espace francophone".

L’IA jouit actuellement d’une influence croissante tout au long de la chaîne culturelle. Utilisée par les artistes, les industries culturelles et créatives, les jeunes pousses (startups) et les plateformes Internet, cette technologie permet une augmentation du potentiel créatif et de la productivité grâce à l’automatisation des tâches.

Librement accessible, chaque webinaire fait l'objet d'une rediffusion sur la plateforme du Réseau francophone de l'innovation Finnov. Les 3 premiers webinaires sont dès à présent consultables sur la plateforme Finnov ainsi que sur sa chaîne Youtube.

Consultez régulièrement Finnov pour être tenu informé des prochaines sessions et de la disponibilité des retransmission !

Le premier webinaire vous est proposé en consultation ci-dessous.

LIENS :