A propos de la liste rouge de l'UICN

la Liste rouge de l’UICN établit plusieurs catégories de menace pour les espèces. Elles sont les suivantes, par ordre décroissant de menace :

Éteint ou Éteint à l’état sauvage

En danger critique d’extinction, En danger et Vulnérable : espèces menacées d’extinction à l’échelle mondiale ;

espèces menacées d’extinction à l’échelle mondiale ; Quasi menacées : espèces proches du seuil de menace ou qui seraient menacées en l’absence de mesures spécifiques de conservation en cours ;

espèces proches du seuil de menace ou qui seraient menacées en l’absence de mesures spécifiques de conservation en cours ; Préoccupation mineure : espèces évaluées pour lesquelles le risque d’extinction est plus faible ;

: espèces évaluées pour lesquelles le risque d’extinction est plus faible ; Données insuffisantes : espèces qui ne sont pas évaluées en raison de l’insuffisance des données.

: espèces qui ne sont pas évaluées en raison de l’insuffisance des données. En danger critique d’extinction (peut-être éteint) : il ne s’agit pas d’une nouvelle catégorie de la Liste rouge, mais d’une mention servant à désigner des espèces En danger critique d’extinction qui sont très probablement déjà éteintes mais pour lesquelles des confirmations sont nécessaires, par exemple au moyen d’études plus complètes, et ne trouvant aucun individu du taxon concerné.

L'évaluation :

Toutes les espèces de la planète n’ont pas encore été évaluées, mais la Liste rouge trace un aperçu, un portrait utile de ce qui arrive aux espèces à l’heure actuelle et souligne le besoin urgent de prendre des mesures de conservation.

Chiffres mondiaux pour la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN 2020-3 :

TOTAL D’ESPÈCES ÉVALUÉES = 128 918 (Total d’espèces menacées = 35 765)

Éteint = 902

Éteint à l’état sauvage = 80

En danger critique d’extinction = 7 762

En danger = 13 285

Vulnérable = 14 718

Quasi menacé = 7 644

Faible risque/dépendant de mesures de conservation = 180 (catégorie ancienne progressivement retirée de la Liste rouge)

Préoccupation mineure = 66 469

Données insuffisantes = 17 878

« Les rétablissements du bison d’Europe et de vingt-cinq autres espèces documentées aujourd’hui dans la mise à jour de la Liste rouge de l’UICN démontrent le pouvoir de la conservation », a déclaré le Dr Bruno Oberle, Directeur général de l’UICN. « Pourtant, la liste croissante d’espèces disparues est un rappel brutal que les efforts de conservation doivent s’intensifier de toute urgence. Afin de faire face aux menaces mondiales telles que la pêche non durable, le défrichement des terres pour l’agriculture et les espèces envahissantes, la conservation doit être mise en œuvre dans le monde entier et intégrée à tous les secteurs de l’économie. »(...)

La liste concerne à la fois le monde animal et le monde végétal.

Trois espèces de grenouilles d’Amérique centrale ont récemment été déclarées « Éteintes ». En outre, vingt-deux espèces de grenouilles ont été répertoriées comme « En danger critique (Probablement éteintes) » en Amérique centrale et en Amérique du Sud

(...)

Les chênes ont été évalués de manière exhaustive, révélant que près d’un tiers d’entre eux (31%, 113 espèces sur 430) sont menacés d’extinction. Neuf chênes asiatiques entrent directement dans la Liste rouge de l’UICN dans la catégorie « En danger critique (Probablement éteints ou Probablement éteints à l’état sauvage) ». Le plus grand nombre d’espèces menacées se situent en Chine et au Mexique, suivis par le Vietnam, les États-Unis et la Malaisie. Le défrichement des terres pour l’agriculture et l’exploitation forestière sont les menaces les plus courantes en Chine, au Mexique et en Asie du Sud-Est. Les espèces envahissantes et maladies exotiques, ainsi que les changements climatiques sont les principales menaces pour les chênes aux États-Unis.

Source de l'information : communication de l'IUCN à l'occasion du dévoielement de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN Crédit image : Bas Kers (NL) – CC BY-NC-SA 2.0

LIENS :

Article de présentation

La Liste complète

Article détaillé de présentation