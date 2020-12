A l'origine des glissements de terrain en Arctique (CNRS)

L’étude et le suivi de ces effondrements sont donc particulièrement utiles à la compréhension et à la prédiction de l’évolution future du climat. Ces travaux sont publiés le 7 décembre 2020 dans Geophysical Research Letters.

Cette érosion pendant la phase de réchauffement, parallèlement à un apport d'eau excédentaire, accélère la fonte et engendre un affaissement à la base de la couche de glace. La dégradation accélérée de ces sols riches en glace modifie la chimie des eaux de surface et provoque à son tour la libération de gaz à effet de serre avec des phénomènes de rétroactions particulièrement puissants.

Ressources complémentaires