Appel à projets dans le cadre de l'initiative Objectif 2030

Dans le cadre de ce 5e appel à projets lancé du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 , l’IFDD confirme son soutien à la mobilisation citoyenne pour la concrétisation participative et inclusive des objectifs de développement durable (ODD) et poursuit son action pour le déploiement de solutions innovantes au service du développement durable.

Si votre candidature est présélectionnée, nous vous accompagnerons dans la formulation de votre projet, dans une dynamique d’apprentissage de la formulation de solutions de développement. À terme, votre projet pourrait bénéficier d’une vitrine sur la plateforme Objectif 2030 et, pourquoi pas, bénéficier de son outil participatif d’ appui technique et financier .

Ressources complémentaires