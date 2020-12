Voix Durables, le podcast francophone qui ouvre le chemin

Voix durables est le podcast d’idées et d’initiatives durables qui donne la parole à celles et ceux qui explorent de nouvelles pistes pour sauvegarder l’environnement. Chercheurs, acteurs politiques, entrepreneurs, militants engagés, leurs voix portent des concepts et des projets innovants dans la gestion de l'environnement. De Kinshasa au Québec, de l’agriculture aux technologies numériques, Voix durables ce sont des solutions concrètes pour faire face aux nouveaux enjeux de l’environnement et du développement. Des éclairages et des conseils pour protéger la planète et garantir le futur des générations à venir. Les deux pieds sur terre et dans le concret : explorons ensemble les nouvelles voies durables !

