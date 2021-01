Un second appel à projets pour le plan BIM 2022

Après un premier appel à projets le mois dernier, le Plan BIM 2022 en a lancé un second à la mi-décembre. Phase de tests permettant d’affiner ses méthodes et ses outils, ce nouvel appel à projets sera d’une grande aide pour concrétiser la transformation numérique du bâtiment et généraliser l’usage du BIM.



Ce n’est pas qu’une onomatopée que l’on retrouve dans les bandes dessinées : le BIM, c’est surtout une petite révolution dans le monde du bâtiment. Le BIM (Building Information Modeling, ou Modélisation des Informations du Bâtiment, dans la langue de Jean-Baptiste Poquelin) est un ensemble de méthodes de travail liées à une maquette numérique 3D d’un bâtiment, qui accompagnent la vie de ce dernier, de sa conception à sa démolition. Le concept du BIM réside dans l’usage de cette maquette 3D contenant des données intelligentes et structurées, qui permet l’échange d’informations entre les différents acteurs de la conception, de la construction et de l’utilisation d’un bâtiment. Elle permet ainsi de réaliser des analyses et des simulations précises et fiables des différentes phases par lesquelles passent un bâtiment tout au long de sa vie. L’avantage du BIM est de permettre une actualisation en temps réel des données du bâtiment, exploitables par l’ensemble des acteurs impliqués.

ACCÉLÉRER LA DÉMATÉRIALISATION



Les objectifs du Plan BIM 2022 coïncident avec les exigences fixées par l’article 62 de la loi ELAN. Cet article prévoit qu’à l’échéance du 1er janvier 2022, « toutes les communes de plus de 3500 habitants devront être dotées de procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les autorisations d'urbanisme ». Le Plan BIM 2022 a donc pour ambition d’accélérer la dématérialisation des méthodes BIM pour respecter la même échéance, afin de devenir une solution utile au processus d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. La crise sanitaire a d’autant plus renforcé l’urgence de cette dématérialisation, qui aidera le secteur du bâtiment à relancer et maintenir le nombre de constructions neuves, comme le souligne le pacte national pour la relance de la construction neuve et durable. C’est dans cette optique que s’est lancé le premier appel à projets du Plan BIM 2022 le mois dernier.

AFFINER LES MÉTHODES ET LES OUTILS



Ce premier appel à projets du Plan BIM 2022 expérimentait donc l’utilisation d’une maquette numérique BIM comme pièce utile des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, permettant de faciliter et fluidifier ces démarches, à travers la plateforme KROQI. Cette expérimentation devrait permettre d’identifier les avantages et de définir les caractéristiques de l’utilisation d’un modèle BIM, pour en faciliter l’usage par les acteurs concernés. Acteurs qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreux, puisque la plateforme KROQI (qui fait partie des huit actions définies par le Plan BIM 2022) enregistre un millier d’adhérents supplémentaires par mois.



Le second appel à projets du Plan BIM 2022 devrait quant à lui permettre d’affiner les méthodes et les outils déployés. Lancé à la mi-décembre, cet appel à projet concerne l’identification et l’évaluation des apports des méthodes et outils BIM utilisés, et une analyse des atouts et des freins sur les plans humains, techniques, administratifs, juridiques et économiques liés à l’utilisation de ces nouvelles méthodes et outils.



L’avantage de la dématérialisation du BIM et de son incorporation au sein de la procédure d’instruction des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme est double. Elle permet un raccourcissement des délais et une réduction des coûts de « non-qualité », liés aux malfaçons et autres problèmes intervenant au cours de la vie d’un bâtiment. Pour conclure, sachez que les candidatures pour ce second appel à projets du Plan BIM 2022 devront être envoyées à l’adresse suivante : candidature@plan-bim-2022.fr au plus tard le 11 janvier 2021 avant 12h. Vous pouvez retrouver le dossier de candidature et toutes les informations complémentaires en suivant ce lien.