Web-atelier "Face à l'effondrement : quelle espérance ?"

Le prochain web-débat des ateliers de la verrerie : le jeudi 11 février 2021 à 19 heures.

Quatre intervenants de renom pour débattre : "Face à l'effondrement : quelle espérance ?"

Pour s'inscrire (obligatoire) : cliquez ici

L'objectif de ce débat n'est pas de présenter des solutions pour ralentir ou éviter les « effondrements » environnementaux, sanitaires, économiques, sociétaux ou spirituels quis' annoncent, de façon plus ou moins catastrophique, voir apocalyptique, selon les points de vue. Qu'on les ralentisse ou non, qu'on les évite ou non, les mutations sont en cours.

De toute façon, les germes dune nouvelle civilisation Sont en train d’apparaître, et le débat portera sur espérance qu'ils nous offrent. Malgré les arrachements prévisibles, quelles opportunités porteuses d’espoir se dessinent ? Allons-nous être capable d'inventer un monde désirable, développer des modes d’existence conformes à certaines de nos

aspirations profondes, trouver davantage de sens à nos vies, gagner en autonomie, en justice et en authenticité, nous réconcilier avec la nature et le vivant ? Cette nouvelle civilisation sera-t-elle capable de rendre l'humanité heureuse, moins inégale, plus consciente de ses limites et plus unie ? Quels appels à ouvrir un avenir possible et à un

engagement collectif pouvons- nous discerner ? Quelles espérances pouvons-nous bâtir ?



LES INTERVENANTS

Quatre points de vue : philosophique, politique, scientifique et spirituel.

- Dominique Bourg, philosophe, spécialiste des questions environnementales

- Valérie Masson-Delmotte, climatologue, co-présidente du groupe du GIEC

- Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire

- Cécile Renouard, philosophe, présidente du Campus de la Transition.

Le débat sera animé par Marine Lamoureux, journaliste ä La Croix.