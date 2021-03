PERMACULTURE à L'ILE MAURICE, C'EST POSSIBLE !

Partez aujourd'hui à la rencontre de Gaël Soupe et de son projet durable de permaculture au coeur de l'Ile Maurice. C'est possible, c'est nécessaire à la protection de notre environnement et à la poursuite d'un objectif d'auto-suffisance alimentaire pour une "petite" île de l'Océan Indien. Comme le regrette Gaël, "il est plus facile aujourd'hui d'acheter une pomme sud-africaine aux pesticides qu'un fruit local bio !"

Rejoignez-nous et valorisons ensemble le patrimoine naturel local.

Merci à Babel Voyages de son soutien pour un tourisme engagé !

La Permaculture à l'Ile Maurice avec Gaël Soupe