L’Agenda 2030 représente une opportunité majeure d’éducation à la citoyenneté reliant ici et là-bas, local et global, présent et futur : c’est pourquoi Eco-Ecole a créé un nouvel outil pédagogique sur les Objectifs de développement durable, « En route vers 2030 : Découvrir, enquêter et agir pour les Objectifs de développement durable ».

Ce guide permet aux enseignants et animateurs d’accompagner les jeunes de 8 à 18 ans dans l‘appropriation de l’Agenda 2030 et de les inviter à agir, notamment au sein de leur établissement scolaire. En établissant un lien entre les Objectifs de développement durable (ODD), leur projet Eco-Ecole et leur propre mode de vie, les élèves réalisent que leurs actions peuvent avoir un impact positif sur l’atteinte de l’Agenda 2030, et qu’ils s’inscrivent dans une dynamique internationale.

Ce guide a été créé grâce au soutien de l’Agence française de développement, et prolonge le précédent outil Eco-Ecole « Ici et là-bas », qui présentait des initiatives inspirantes à travers le monde en lien avec les ODD.

(...)

A propos d'Eco-Ecole

Eco-Ecole est la version française d’Eco-Schools, programme international d’éducation au développement durable (EDD), développé par la Foundation for Environmental Education. L’association Teragir a lancé le programme Eco-Ecole en 2005. Le programme vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y épanouir et y participer. Il repose sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un établissement scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et techniques, etc.) mais également du territoire (collectivités, associations, parents d’élèves, etc.). Depuis son lancement, le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien du Ministère de l’Education nationale. Ce partenariat s’est traduit en janvier 2017 par la signature d’un accord-cadre de coopération pour l’EDD.

[ODD2030]