Lyon et les initiatives vertes

Lyon est une des plus connues villes de France, par sa gastronomie, sa beauté et son économie dynamique. Ce qui est moins répandu, Lyon est aussi la ville des initiatives vertes en France.

Ces initiatives ont pour objectif d'améliorer la santé publique, en vue des effets nocifs de la pollution de l’air.

La ville a recouru à une logique partenariale convergente avec le 17ème des ‹‹Objectifs de Développement Durable›› (ODS) des Nations Unies. Comme conséquence, les acteurs économiques et sociaux sont engagés dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le développement de l’innovation verte.

Un exemple concret est la non-utilisation de * produits phytosanitaires pour désherber les parcs et jardins de la ville. Le programme Gestion Raisonnée de l’Arrosage Automatique Lyonnais (GRAAL) vise à maîtriser les consommations d’eau pour l’arrosage. La gestion des déchets, l’éducation par rapport à l’environnement, la participation citoyenne et la réduction de la pollution sont des mesures prises par le gouvernement local aussi. Finalement, sur le site web ‹‹Maison de l’Environnement-Métropole de Lyon›› il est possible de consulter les activités liées à l'environnement dans la ville de Lyon.

Lyon est est une ville vibrante et cherche des alternatives moins polluantes, qui sont nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et améliorer la vie de ses habitants, en plus de revitaliser des zones industrielles abandonnées auparavant, comme Confluence.

Crédit photo : Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.