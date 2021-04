Invitation à un événement unique pour souligner le Jour de la terre, le 22 avril 2021, 19H00 EST.

"La préservation des forêts grâce aux progrès de la séquestration et du commerce du carbone forestier. «Seeing the Forest for the Trees: How Diversity is unlocking solutions for our future».



Le Boivin Center for French Language and Culture de l'UMass et le Rhode Island Historical Society’s Museum of Work tiendront un webinaire (en anglais) traitant d’une approche innovante pour préserver la biodiversité tout en luttant contre les changements climatiques.

Voici les thèmes et intervenants:

• Les forêts au service des populations - Gaston Déry (Conseiller stratégique et formateur en développement durable, responsabilité sociale et conservation de la biodiversité)

• Les champions québécois et canadiens de la conservation de la biodiversité et du développement durable - Jacques Prescott (chef du développement durable et ESG, CarbonConnectTM)

• La convergence des cultures à l'origine d'une entreprise innovante - Martin Prescott (Chief Connecting Officer, CarbonConnectTM)

• Vers une nouvelle économie forestière - Michael Brent Tolmie (PDG, CarbonConnectTM)



Pour vous inscrire gratuitement au webinaire, cliquez sur ce lien:

Welcome! You are invited to join a webinar: Seeing the Forest for the Trees: How Diversity is unlocking solutions for our future.. After registering, you will receive a confirmation email about joining the webinar.

