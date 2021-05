Parution du volume 16 de la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo, édition d'Avril 2021

Sous une analyse éditoriale du Professeur Foudjet Amos Erick, le point 10 de l'aspiration n°1 de l'agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) est mis en évidence ; le concept de la disponibilité de la biomasse forestière est développé ainsi que les avantages pour les différents pays du Bassin du Congo dans la mise en place des Complexes Industriels Intégrés (CII) et des Zones de Transformation Industrielles (ZTI) au bénéfice des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Il s’agit notamment d’une véritable valorisation des ressources et compétences existantes.



Dans cette édition d'Avril 2021, les sujets abordés sont :

Evaluation de l’impact de la correction atmosphérique sur la précision globale de la cartographie de l’occupation du sol par télédétection (Tiomo Donfack et al.)

Selective logging and shifting cultivation practices significantly reduce ectomycorrhizal inoculum potential of humid forest soils of South Cameroon (Onguene N.A.)

Potentiel de stockage de carbone des agroforêts du versant oriental des monts Bamboutos dans les Hautes Terres de l’Ouest du Cameroun (Fogaing J.R. et al.)

Defining spatiotemporal structure of vegetation anomaly in Cameroon in relationship with rainfall between 2000 and 2013 using remote sensing data (Matsaguim N.C.A. et al.)

Entre production nationale et importation, les enjeux du déficit de la production de l’huile de palme au Cameroun (Miaro L. et al.)

Corridors d’extractivisme dans une région enclavée et leurs contributions au développement local : cas de l’arrondissement de Ngoyla (Région de l’Est, Cameroun) (Tatuebu Tagne C.)

Valorization of production techniques and marketing strategies for edible oyster mushrooms in Cameroon (Djomene Y.S.)

Contribution à la mise en place d’un système de management environnemental au sein de l’Unité Spécialisée de Briques Cuites de Nkolbisson dans la Région du Centre au Cameroun (Nopogwo Z.V.C.)

Cette édition, aussi dense que riche en informations, est une immense contribution de la communauté scientifique aux problèmes actuels et une esquisse de solution pour le devenir de notre environnement en général et le Bassin du Congo en particulier.



La Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo est éditée et publiée par le RIFFEAC (Réseau des Institutions de Formation de Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale).



La prochaine parution est prévue pour Octobre 2021 (Volume 17).