Aidez le Hérisson d'Europe grâce à Piqu'Caen : un Hérisson dans mon jardin !

Piqu'Caen : Mais qu'est-ce que c'est ?

Trouver à manger sans se faire écraser

Sur l'exemple de la démarche mise en œuvre en Angleterre, le GMN propose de mettre en place un programme participatif de protection du Hérisson d'Europe avec l'aide des habitants de la ville de Caen (14).

L'objectif principal de ce programme est simple : recréer des passages entre les propriétés privées et publiques pour permettre le déplacement des hérissons de jardin en jardin. En effet, le Hérisson d'Europe a besoin d'un territoire de plusieurs hectares par individu, se déplaçant de 1 à 2 km chaque nuit pour trouver sa nourriture (vers de terre, escargots, limaces...).

Et l'hiver ?

Ne trouvant plus rien à manger, le hérisson hiberne. L'installation de cabanes à hérisson ou de tas de bois assurera une hibernation en toute quiétude.

Gîte élaboré avec des bûches au fond du jardin - (C) Claire MOTZ

Illustration extraite de notre brochure sur les mammifères des jardins, consultable ici

Qui dit connexion des jardins, dit connexion des habitants :

Faire sens, ensemble, localement :

Ce projet a pour fondement la coopération et le lien social local, car :

Tout projet concernera obligatoirement plusieurs jardins, donc plusieurs propriétaires ;

Toute intervention sur un mur, mitoyen ou non, ne pourra se faire qu'en cas d'accord des deux propriétaires ;

Le projet prévoit un volet parrainage pour inciter les habitants à s'emparer du programme et de son animation ;

Toutes les actions menées se feront en lien avec les services de la Ville de Caen dans le cadre de la gestion de l'espace urbain et la nécessité de préserver la biodiversité urbaine.

Mais d'où ça vous est venu et comment peut-on vous aider ?

Le GMN désire soutenir la Ville de Caen (14), acteur engagé dans la prise en compte de la biodiversité sur son territoire. La collectivité a inscrit dans son document d'urbanisme la nécessité de créer et/ou de maintenir des passages de petite faune entre les propriétés caennaises. Notre programme vient s'appuyer sur cette réglementation pour encourager les particuliers à rendre accessible leur propriété à la petite faune et notamment au Hérisson d'Europe.

Pour nous aider :

L'argent collecté avec la cagnotte "HelloAsso" >>> https://www.helloasso.com/asso... viendra compléter les fonds que nous avons d'ores et déjà eu la chance d'obtenir de l'Office Français pour la Biodiversité (OFB), qui soutient le projet à hauteur de 80 %.

Concrètement, l'objectif du programme Piqu'Caen s'organise en plusieurs phases :

Élaborer des outils de communication spécifiques à cette opération ;

Animer des rencontres pour créer ou recréer des passages de jardin en jardin, installer des gîtes ;

Organiser des ateliers participatifs pour la construction de gîtes et des animations de sensibilisation pour améliorer l'accueil du sauvage dans les jardins urbains ;

Labelliser les jardins ou autres espaces verts engagés via l'installation d'un panneau dont le visuel sera choisi lors d'un concours ouvert à tous.

Il est important de noter que le GMN s'engage à ce que l'ensemble des déplacements engendrés par l'animation de ce programme se fassent via des transports propres (transport en commun, vélo, trottinette...), n'engendrant donc pas d'émission de carbone supplémentaire.

D'accord, d'accord, mais vous êtes qui, d'abord ?

Association loi 1901 créée en mars 1978, le GMN a pour missions statutaires l'étude et la protection des mammifères sauvages en région Normandie et de leurs habitats. Collectif de 200 adhérents, soutenu par une équipe salariée de 9 personnes, le GMN agit au quotidien pour améliorer la connaissance sur la répartition des espèces et sur la prise en compte des plus fragiles dans l'aménagement du territoire régional.

Vous pouvez consulter notre site internet et notre page facebook pour avoir plus de détails sur notre investissement dans la préservation de notre patrimoine naturel régional.