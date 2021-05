Pi-car b : le robot inventé par le jeune Camerounais Yannick Edouard Mekongo

D’après Yannick Edouard Mekongo, qui fait la description de sa nouvelle trouvaille numérique, Pi-car b Mars rover est un robot d’apprentissage capable de reconnaître la voix. Ainsi, par exemple, si le concepteur dit "Right", il s’oriente vers la droite.

Cette innovation digitale est également capable de visualiser un obstacle placé devant elle, grâce aux radiofréquences et donc de changer de direction. Pi-car b peut suivre avec précision le parcours à lui indiqué par l’ingénieur. Si le chemin est une ligne noir, il suit celui-ci sans pour autant dépasser la ligne et s'arrête automatiquement à la fin de la ligne. Par ailleurs, il est capable de détecter des objets et de suivre des images. Si vous balancez un objet, le robot le suit du regard. Et si celui qui le manipule bouge, il en fait autant, en suivant l'objet et sans le quitter du regard.

D’après le jeune inventeur, son robot peut servir dans des domaines tels que : la surveillance (sécurité) ; la médecine, notamment à travers le traitement d'images (bien sûr, en y associant des codes informatiques) ; l'agriculture, grâce au traitement d'images par l'intelligence artificielle (notamment dans la reconnaissance des plantes). Il peut aider des personnes malvoyantes, en devenant leurs yeux, avec la détection des obstacles et le suivi automatiques des itinéraires. Et selon le Camerounais, la liste des opportunités présentées par Pi-car b qui fait déjà le buzz est loin d’être exhaustive.

Au demeurant, le découvreur de Pi-car b fait savoir que c’est un apprentissage qui lui a permis d'acquérir un certain nombre de compétences en robotique, qui vont lui permettre d'aller plus loin dans ses recherches à venir.

Âgé de 23 ans Yannick Edouard Mekongo est étudiant ingénieur informaticien en 5è année à Polyclinique en France.

Et comme si cela n’était pas suffisant, le très passionné du savoir digital fraîchement sorti du moule du Génie logiciel de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya que dirige Armand Claude Abanda a noué un contrat de professionnalisation avec une multinationale australienne.

Il est à relever que ce virtuose des TIC n’est pas à sa première innovation digitale. Il a fait valoir son génie atypique dans plusieurs projets :

- Le 29 mai 2020, à travers une visioconférence organisée par l’IAI-Cameroun, Yannick Edouard Mekongo, a présenté WeMoney, un logiciel mis sur pied pour favoriser les transactions financières intelligentes, et partant la distanciation physique, l’une des mesures barrières anti-Covid-19.

- En 2018, avec des camarades de l'IAI-Cameroun, il a travaillé sur le projet Mousgoum VR 1.0 qui avait été présenté aux compétitions internationales de la Réalité virtuelle à Laval (France). La même année, le très dynamique prend une part active au projet La Supérette Solidaire de Mora (Réalité virtuelle/3D), de Mme Françoise Etoa.

- En 2017, l’ingénieux informaticien fait partie du projet Cameroon, Seeds for the future 2017.