L'IFDD lance un appel à propositions sur les innovations environnementales au Cameroun et en RDC

[APPEL À PROPOSITIONS] Mise en place d’un environnement de la recherche et innovation inclusif dans le Bassin du Congo (Cameroun & RDC) et favorable au développement durable.

Pour candidater : https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions/

L'IFDD en partenariat avec l’Université Kongo en RDC, Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun, lance le présent appel à propositions du 20 mai au 20 septembre 2021 avec le soutien du Fonds ACP pour l'Innovation, une des composantes du Programme de Recherche et d'Innovation de l'OACPS, un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne.

L'appel permettra d’allouer sur une base compétitive 15 subventions d’un montant allant de 150 000 à 400 000 € aux organisations à but non lucratif éligibles et établies au Cameroun et en République démocratique du Congo pour mettre en œuvre chacune un projet d’une durée de 6 à 24 mois. Réparti en quatre (4) activités subdivisées en neuf (9) lots au total, l’appel à propositions est accessible en ligne à l'adresse: https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions/

N'hésitez pas à partager auprès de vos universités, centres de recherche, laboratoires, incubateurs, associations professionnelles, et ONG éligibles (liste sur le site).

[INNOVONS]