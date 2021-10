Parution du volume 17 de la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo, édition d'Octobre 2021

Editée et publiée par le RIFFEAC (Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l'Afrique Centrale), la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo est à sa 17ième parution.



Introduit par un éditorial qui decrypte à suffisance la réaffirmation des missions de la COMIFAC à la suite du symposium tenu le 8 septembre 2021 sur les Forêts tropicales par ses 10 Etats membres, le Professeur Damase Khasa met en exergue les pistes pour l'accélération de la transition vers l’économie de la conservation et le développement de l’économie verte, l'importance de la conservation des forêts du bassin du Congo et ceci sans oublier la valorisation de la méga-toubière tropicale.



Dans ce volume riche et dense de 116 pages, les sujets traités par les différents articles et auteurs sont les suivants :

- Effets de l’application du biochar et de l’engrais minéral NPK sur la culture pure de manioc, l’association manioc-maïs sur les propriétés du sol d’Ibi au plateau des Batéké (RDC) (P. 13-23);

- Dynamique spatio-temporelle des systèmes agroforestiers dans la réserve forestière de Baleng et ses environs, Région de l’Ouest-Cameroun (P. 24-36);

- Impacts des conditions de stockage sur la qualité de la conservation des échantillons botaniques à l’Herbier National du Cameroun (P. 37-43);

- Enjeux et défis de la mise en œuvre des Unités Forestières Artisanales dans le Maï-Ndombe en République Démocratique du Congo (P. 44-58);

- Pression anthropique sur les ressources naturelles dans le Parc National de SenaOura dans la Région du Mayo Kebbi Ouest en République du Tchad (P. 59-68);

- Imageries et cartographie du bocage en pays Bamiléké (Cameroun) : aperçu de la dynamique du paysage à Tserhem (Bandjoun), dans la Région de l’Ouest au Cameroun (P. 69-84);

- Dynamique et services des écosystèmes agroforestiers autour d’une aire protégée en République du Cameroun (P. 85-89);

- Contribution à la mise en œuvre d’une mesure de compensation du Plan de Gestion Environnemental et Social du projet Nachtigal amont : inventaire des plantes aquatiques dans le Parc National du Mpem et Djim en République du Cameroun (P. 90-92);

- Étude des pratiques et de performance de la CCAA en matière environnementale et de développement durable : réduction de l’empreinte carbone (P. 93-96).



Publiée semestriellement (Octobre et Avril), la Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du Bassin du Congo (RSTFEBC) a comme ISSN 2409-1693, l'eISSN 2412-3005 et elle est ouverte aux publications du domaine des sciences environnementales et forestières.



La prochaine parution est prévue pour avril 2022 (Volume 18) et les projets de publication reçus à l'adresse infos@riffeac.org.