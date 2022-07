BIOVIV'ART, festival des arts et de la science au service de la biodiversité, lauréat Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 3 000 € à l’association BIOVIV’ART pour son festival éponyme des « Arts et de la Science au service de la Biodiversité » dont la première édition aura lieu du 12 au 14 août prochains à Alénya, dans les Pyrénées-Orientales.

Le projet de festival BIOVIV’ART, événement de sensibilisation par les arts vivants à la préservation de la biodiversité, est lauréat de la Fondation Banque Populaire du Sud dans la catégorie « Innovation Sociale & Environnementale », qui a récompensé 15 associations. La première édition de BIOVIV’ART se déroulera à Alénya aux Caves Ecoiffier les 12, 13 et 14 août 2022. Au programme, spectacles, conférences, débats, performances, rencontres, ateliers et convivialité pour sensibiliser le grand public à la préservation et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes dans un esprit « festif, positif, actif, créatif et local ». Les organisateurs souhaitent ainsi donner envie à chacun d’agir, à son niveau, en changeant ses comportements pour réduire son impact négatif sur l’environnement, préserver les ressources, restaurer les écosystèmes et, ainsi, contribuer à oeuvrer pour la biodiversité, maintenant et localement.



Le programme du festival BIOVIV’ART se compose de quatre modules, chacun décliné sous forme d’une performance artistique, de l’intervention d’un expert et d’ateliers pratiques, créatifs et sensoriels : « Comment rendre nos sols plus vivants », « Objectif zéro déchets », « Renouer avec la nature et le monde sauvage » et « Comment sauver les papillons (et tous les autres animaux) ». Des compagnies de théâtre (locales ou non) présenteront des oeuvres de grande qualité en lien avec chaque thématique. A l’issue de chaque spectacle en salle, un « bord de plateau » permettra au public de discuter avec les artistes. Un scientifique se joindra à eux pour apporter son éclairage et livrer ses réactions face à la pièce présentée.



La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé 79 000 euros en juin 2022 à 40 lauréats répartis dans quatre catégories : Innovation sociale et environnementale (15), Insertion professionnelle et promotion de l’entrepreneuriat (10), Patrimoine culturel local (7) et Initiatives Jeunes (8).



À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 afin de renforcer son engagement sociétal et d’affirmer l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs. Elle est présidée par Françoise Guetron-Gouazé, vice-présidente du conseil d’administration et présidente du comité sociétariat et RSE de la Banque Populaire du Sud.Pour mener sa mission, la Fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle intervient en faveur des associations locales et des jeunes, dans les départements suivants : Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Lozère et Sud Ardèche. Ses domaines d’intervention sont : l’insertion par l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et environnementale, le patrimoine culturel local et l’initiative jeunes. La Fondation BPS organise deux appels à projets par an en direction des associations et un appel à projets par an pour les jeunes (de 18 à 30 ans). Les dates sont publiées sur son site Internet : fondation-bpsud.fr