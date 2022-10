Le CORAF organise le Forum Annuel des Leaders de la Recherche Agricole de l'AOC à Yaoundé (Cameroun), du 19 au 21 octobre 2022

‘’Améliorer les capacités pour renforcer la résilience afin de faire face aux défis et crises en constante évolution qui affectent la productivité agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre’’. C’est le thème retenu pour le Forum Annuel des Leaders de la Recherche Agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FLR-AOC) organisé à Yaoundé, les 19, 20 et 21 octobre 2022, par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), sous le parrainage de la Coopération suisse.

D’après les organisateurs, «le but du tout premier Forum des Leaders 2022 est de galvaniser les parties prenantes du CORAF afin d’examiner la manière dont les thèmes de recherche prioritaires sous-régionaux existants ont/et peuvent toujours contribuer à l’augmentation de la productivité agricole et à la mise en place d’un système alimentaire solide en AOC».

Le Forum de Yaoundé sera ainsi l’occasion pour les parties prenantes (gouvernements nationaux, ministères en charge de l'agriculture et/ou de la recherche scientifique, institutions nationales de recherche agricole institutions et centres de recherche internationaux, partenaires techniques, bailleurs et partenaires financiers, organisations de producteurs, secteur privé, etc.) de réfléchir de manière critique sur les initiatives régionales et nationales axées sur les agro sciences en AOC.

Les participants et dirigeants attendus sont encouragés à partager leurs connaissances et à promouvoir l’apprentissage dans tous les domaines de leurs activités et concernant les questions émergentes.

Et pour ce faire, plusieurs sessions plénières et événements parallèles seront organisés au cours des trois jours de conclave au pays du président de la République Paul Biya.

Pour mémoire, créé en 1987, le CORAF basé à Dakar (Sénégal) et composé de Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA) des 23 États de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, République Centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone et Togo) a pour objectif principal l’amélioration des moyens de subsistance en AOC à travers l’augmentation durable de la production et de la productivité agricoles, ainsi que la promotion de la compétitivité et les marchés. Sa vision étant, la réduction durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre.