ACTION COMMUNAUTAIRE DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

Le Mayo-Kebbi Ouest appartient aux régions du Sud du Tchad où l’agriculture est l’activité principale pour la survie des populations. Cette agriculture repose sur l’emploi des pesticides dans tout le processus agricole notamment le désherbage, la fertilisation des sols et la conservation des produits agricoles. En général, les usagers de ces produits phytosanitaires ne sont pas conscients des risques sanitaires et environnementaux des polluants organiques persistants. Le problème qui se pose est celui de la règlementation des lieux de vente et la gestion des déchets associés.

