Appel à candidatures pour le %u2018'Grand Prix MIJEF 2035'' de l'IAI-Cameroun/Centre d'excellence technologique Paul Biya

À la faveur de la campagne de sensibilisation numérique et civique par la chanson, le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, Armand Claude Abanda, informe les groupes culturels des établissements identifiés dans le cadre du ‘’Grand Prix MIJEF 2035’’ qu’une somme de 1 000 000 (un million) de Fcfa est mise en jeu afin de primer le groupe culturel qui va réaliser la meilleure interprétation de l’une des 3 chansons du programme MIJEF 2035.

Il s’agit des sons intitulés : Best attitude, Reste net avec Internet et Ne jamais juger. Les clips de ces chansons peuvent être consultés sur les pages Facebook et Twitter (@iaicmr_officiel) de l’IAI-Cameroun.

D’après l’appel à candidatures dûment signé par le Représentant-résident, seront pris en compte : «la chorégraphie, le play-back, le ballet… ».

Les différentes vidéos réalisées dans le strict respect des caractéristiques retenues [format : 16 :9 (paysage), dimensions : 1280 %u20F0 720 pixels, durée maximale : 04 mn et type de fichier : MP4] seront publiées sur les pages Facebook et Twitter de l’IAI-Cameroun pour le vote du grand public.

Le 25 février 2023, 8 finalistes seront sélectionnés, soit 2 par grande aire socioculturelle (Fang-Beti, Soudano-sahélienne, Sawa et Grassfield) du Cameroun, et publiés dans les pages Facebook et Twitter de l’IAI-Cameroun.

Le 1er mars 2023, se tiendra de manière solennelle la finale du ‘’Grand Prix MIJEF 2035 à la CRTV-télé à Yaoundé.

Les récompenses se présentent ainsi qu’il suit :

- Le 1er prix : médaille d’or, un trophée et une enveloppe de 500 000 Fcfa

- Le 2ème prix : médaille d’argent, un trophée et une enveloppe de 300 000 Fcfa

- Le 3ème prix : médaille de bronze, un trophée et une enveloppe de 200 000 Fcfa

Et d’après les organisateurs, tous les membres des 8 groupes finalistes vont bénéficier des attestations.

La date de dépôt à l’IAI-Cameroun ou à l’adresse télégramme 237 693 230 066 des vidéos réalisées par les groupes culturels est prévue le 22 février 2023 à 17 heures précises.