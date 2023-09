« si tu plantes des conifères achète des canadairs »



La mono-culture de conifère c'est l'enfer !



TOUTES les forets qui brulent sont des forêts de conifères, le conifère évapore DEUX fois moins d'eau que le feuillu, donc il évacue DEUX fois moins de chaleur et provoque DEUX moins de pluie, donc on a des forêts chaudes et sèches qui ne demande qu'à bruler !!!!

Notre référence climatique mondial c'est la forêt de feuillu, parce que c'est le feuillu qui transpire le plus au m2 l'été ! (500 litres d'eau par m2 et par an soit 5000m3/hectare)

toutes les surfaces qui n'évapore pas autant d'eau qu'une forêt de feuillus provoque des sécheresses et donc des canicules et donc des feux !

cf à partir de la min 20:00 sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aGN54z1cjLw&t=1608s

Sauvons La Planète avec Les plantes ! par Konrad Schreiber https://www.youtube.com/watch?v=bSXnxuajv6c&t=1946s