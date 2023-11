Guinée équatoriale : Environmental Investigation Agency dénonce le pillage des forêts et une opacité dans la chaîne d'approvisionnement en okoumé

L’Ong internationale Environmental Investigation Agency (EIA) a publié un rapport d’enquête en octobre dernier qui établit un lien entre les crimes forestiers commis en Guinée équatoriale, les centres de transformation du bois asiatique opaques et les millions de portes vendues aux consommateurs américains par l'intermédiaire de plus de 750 magasins Home Depot situés dans 29 Etats. Ces activités sont en contradiction avec la politique d’Home Depot et en violation apparente de la loi Lacey. Au cours des sept dernières années, l'EIA avait déjà enquêté sur certains crimes forestiers flagrants enregistrés dans le bassin du Congo et leurs chaînes d'approvisionnement associées. A titre d’exemple, le rapport Toxic Trade publié en 2019 a porté sur l'importation directe de bois d'okoumé (Aucoumea klaineana) illégal en provenance de la République du Congo et du Gabon aux Etats-Unis. Sur la base des recherches précédentes, le rapport d’enquête : « La porte du dictateur : des crimes commis dans les forêts de Guinée équatoriale aux clients de Home Depot » dévoile les crimes commis dans les forêts de Guinée équatoriale et sur l'importation indirecte de l'okoumé sur le sol Etats-Unien via la Chine.

D’après les conclusions d'EIA, Home Depot, la plus grande chaîne de magasins de bricolage au monde, et Jeld-Wen, une compagnie considérée comme le plus grand fabricant de portes et fenêtres au monde, ont violé les dispositions du Lacey Act pendant des années, en important et en achetant du bois illégal équato-guinéen sans faire preuve de diligence raisonnée. Les chiffres convoqués (avec prudence) par EIA indiquent que sur la période entre 2017 et 2022, « au moins 1,2 million de portes vendues aux consommateurs américains ont une très forte probabilité de contenir du bois d'okoumé illégal récolté en Guinée équatoriale ». Ces portes, poursuit l’enquête, sont disponibles dans plus de 750 magasins Home Depot à travers le pays à partir d'avril 2023.

Opacité dans la chaîne d'approvisionnement de la Chine en okoumé

D’après EIA, le circuit d’exploitation de l’okoumé équato-guinéen est le suivant : une fois en Chine, les grumes entrent dans des chaînes d'approvisionnement de transformation et de fabrication de placages opaques. Un process qui rend difficile la traçabilité de l’origine du bois des différentes entreprises, depuis l'importation jusqu'au produit exporté. Ensuite, les placages d'okoumé subissent une transformation en revêtements de portes, en Chine, en Malaisie ou en Thaïlande avant d'être importés aux Etats-Unis par Jeld-Wen. Pour compléter les produits, Jeld-Wen applique les revêtements de portes en okoumé importées sur des cadres en pin, puis vend les portes à parement d'okoumé à Home Depot, qui les distribue à travers les Etats-Unis à des millions de clients. Et la politique d'approvisionnement en bois d’Home Depot établit que la compagnie ne s’approvisionne qu'en bois du bassin du Congo certifié par le Forest Stewardship Council (FSC). Pourtant, les recherches menées par les enquêteurs d'EIA font état de ce qu’il n'existe aucune forêt d'okoumé certifiée FSC en Guinée équatoriale ou en République du Congo.

Compte tenu du fait que la Guinée équatoriale fournit la moitié des grumes d'okoumé importées par la Chine, qu'une grande partie des grumes d'okoumé provenant du Congo-Brazzaville destinées à la Chine risquent d'être illégale et que les grumes ne sont pas traçables une fois importées, il existe un risque extrêmement élevé que, pendant près d'une décennie, Jeld-Wen et Home Depot aient régulièrement importé et acheté du bois illégal en violation de la loi Lacey Act.

Malgré les efforts entrepris par la Guinée équatoriale pour promouvoir la gestion durable des forêts (notamment l’adoption d’une série de lois et d'interdictions forestières au cours des dix dernières années et le lancement d’un plan national d'investissement REDD afin de réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et de promouvoir la conservation, la gestion durable des forêts et l'augmentation des stocks de carbone forestier), les résultats obtenus jusqu’à présent ne seraient pas à la hauteur des attentes. Les déclarations des principaux exploitants forestiers, des filiales locales du groupe Wan Peng et du groupe Rimbunan Hijau soulèvent l’existence de plusieurs contraintes : non-respect systématique des réglementations forestières (limites des concessions, récolte sous le diamètre minimum autorisé), complicité des fonctionnaires du gouvernement impliqués dans les pots-de-vin, etc. De janvier 2008 à octobre 2020, les grumes d'okoumé ont été exportées vers la Chine (malgré l'interdiction d’export de grumes en vigueur en Guinée équatoriale), où elles sont transformées en placages. La Guinée équatoriale a fourni plus de 3,4 millions de tonnes de grumes d'okoumé d'une valeur de près de 750 millions de dollars US entre 2014 et 2021, soit 50% des grumes d'okoumé importées par la Chine en poids au cours de cette période. Les importations restantes provenant du Congo.

Recommandations pour une meilleure traçabilité des exportations des grumes

L’enquête d’Environmental Investigation Agency (EIA) recommande donc à Home Depot le retrait immédiat de toutes les portes en okoumé de ses rayons et de ses stocks, l’examen et la révision d'urgence de sa politique d'achat de bois afin d'inclure une traçabilité ininterrompue jusqu'au point de récolte pour tous les produits en bois et la publication de l’information sur l'origine des produits en bois de manière à la rendre accessible aux clients. A l’endroit de Jeld-Wen : la suspension de l'importation et de la fabrication de revêtements de portes en okoumé jusqu'à ce que l'entreprise ait élaboré et mis en œuvre un plan de conformité complet et détaillé que celui adopté par Lumber Liquidators. Le Département américain de la justice est encouragé par EIA à enquêter sur Jeld-Wen et d'autres sociétés important et vendant des produits contenant de l'okoumé, afin de déterminer si la loi Lacey est violée et, le cas échéant, poursuivre les responsables.

La recommandation faite à l’endroit de l’US Animal and Plant Health Inspection Service porte sur l’adoption et la mise en œuvre d’un plan solide de contrôle et d'enquête sur le respect de la loi Lacey, en utilisant les données et les technologies disponibles pour améliorer l'analyse en temps utile des importations à haut risque et l’amélioration des informations mises à la disposition du public concernant les déclarations au titre de la loi Lacey. Le gouvernement chinois devra adopter les règlements nécessaires à la mise en œuvre l'article 65 modifié du code forestier national, en clarifiant son application au bois importé. Les compagnies maritimes internationales, notamment Maersk et CMA-CGM sont encouragés à cesser de contribuer à l'exportation de bois d’origine Guinée équatoriale et à mettre en place les mécanismes de diligence raisonnée nécessaires pour respecter les interdictions nationales d'exportation de grumes.