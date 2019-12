Des avancés notoires dans la réhabilitation du Bassin du Lac Tchad

La 4ème réunion du Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience socio-écologique de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun qui a eu lieu le 13 décembre 2019 à Yaoundé a permis de faire le point sur le niveau d’avancement des travaux des projets du Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience socio-écologique du Bassin du Lac Tchad (Presibalt), programme lancé il y a quatre ans. Le taux de réalisation des ouvrages et des infrastructures a été évalué à 40% 2019 contre 30% en 2018. Qu’il s’agisse de la construction des centres de santé, des établissements scolaires et des marchés, les travaux avancent selon le chronogramme prévu, estiment les responsables du Presibalt. Il en est de même de la fourniture aux populations locales du matériel de fumage et de conservation du poisson ainsi que de l’assistance à la lutte contre les changements climatiques.

Même des difficultés subsistent dans l’exécution des travaux, à l’exemple de l’insécurité et des inondations qui affectent la région, le secrétaire exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad, Mamman Nuhu, croit au succès du programme et révèle qu’à partir de 2020, le Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables dans le Bassin du Lac Tchad (Parsebalt) sera intégré au Presibalt. L’objectif étant de réduire la pauvreté dans cette zone par l’accompagnement et l’appui matériel aux populations.