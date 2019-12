L'Union européenne accorde 33 milliards de Fcfa au Cameroun pour améliorer le secteur rural et les finances publiques

Le ministre camerounais de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Alamine Ousmane May et l’ambassadeur, chef de délégation de l’Union européenne au Cameroun, Peter Schedak ont signé le 16 décembre 2019 à Yaoundé, une convention de financement pour la réforme du secteur rural et des finances publiques. Il s’agit d’un don additionnel de 33 milliards de Fcfa destiné à financer sur deux ans, des activités telles que la culture du coton et du cacao ou encore l’aquaculture. Il s’agira aussi de mettre en place des schémas régionaux d’aménagements du territoire, de conduire des réformes structurelles pour le secteur rural et de renforcer la qualité de la dépense de publique.

Pour le ministre Alamine Ousmane May, cette convention est le signe du soutien de l’Union européenne au développement du Cameroun et la preuve de la réussite de la première phase du programme économique et financier conclu avec le FMI en juin 2017. Cette première phase d’un montant d’environ 66 milliards de Fcfa, a ainsi permis au pays de publier le premier catalogue national des semences végétales, d’augmenter de 10% la quantités de semences de pré-base dans les filières prioritaires grâce la mise en place de réformes dans le secteur semencier, et de valider la politique nationale de santé animale entre autres.