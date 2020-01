Le Comité de développement de Boéli rétrocède un bloc de deux salles de classe à l'État du Cameroun

Cette œuvre à caractère social qui matérialise la parfaite implication et participation des populations du village Béoli à la formation de leurs progénitures est un exemple qui devrait faire tache d’huile dans l’arrondissement de Bibémi en particulier et la région du Nord en général.

À cet effet, l’État était représenté par le préfet de la Benoué, M. Haman Wabi, accompagné du délégué départemental des Enseignements secondaires de la Bénoué et bien d’autres autorités et personnalités de marque de la région Nord, voire au-delà.