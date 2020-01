Label Entreprise Numérique Responsable : invitation Webinaire

Le Label ENR est un label national pour valoriser vos bonnes pratiques éthiques dans votre relation client, environnementales et sociales et pour accroître votre performance.

Une Entreprise Numérique Responsable désigne une entreprise numérique qui intègre volontairement des préoccupations éthiques, sociales et environnementales dans ses activités commerciales et dans ses relations avec toutes les parties prenantes internes et externes.



Les entreprises candidates sont évaluées par un organisme certificateur externe. L’étude de la candidature s’effectue sur :

- 1 dossier de présentation de l’entreprise et de ses pratiques accompagné des pièces justificatives évalué sur 100 points

- 1 enquête client évaluée sur 100 points

Pour en savoir plus sur la démarche pour obtenir le Label ENR, France IT vous invite à participer au webinaire

TOUT SAVOIR SUR LE LABEL ENR ENTREPRISE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Participez au webinaire le Mardi 4 février février 2020 de 9h30 à 10h15

Gratuit // sur inscription

Programme détaillé :

9h30 // 10h

Présentation de France IT et du Label ENR : objectifs & enjeux pour les entreprises numériques

Elise Durey, animatrice France IT

Retour d’expérience d’une entreprise labellisée

Caroline PHILIPS, CEO de l’entreprise PIC DIGITAL

Entreprise labellisée ENR depuis 2017

Comment obtenir le label : exigences & méthodologie

Denis Cocconcelli (CIRIDD), auditeur du Label ENR

10h // 10h15

Questions / réponses

Prochaine vague de labellisation en cours, date limite de dépôt des dossiers : 24 avril 2020