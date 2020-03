InfoMétha : un site d'information scientifique sur la méthanisation

Le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation de l'ATEE, Solagro, avec le soutien de France gaz renouvelables, lancent le site d'information scientifique sur la méthanisation InfoMétha >

https://www.infometha.org/

Il vise à rassembler les connaissances scientifiques à jour sur la méthanisation et ses effets.

Afin de répondre aux questions sur les usages et les caractéristiques de la méthanisation, ce site présente un ensemble d’explications scientifiques relatives à la technologie grâce aux multiples contributeurs et experts qui continuent de l’alimenter au quotidien. InfoMétha traite ainsi des effets dans le monde agricole, du traitement des déchets et des réseaux énergétiques. Les premières fiches couvrent les évolutions des pratiques agricoles, les effets de l'épandage des digestats, les retombées économiques du soutien public et les émissions de gaz à effet de serre. Avec trois niveaux de lecture, elles s'appuient sur la littérature scientifique et rendent accessible l’essentiel des résultats de la recherche sur le sujet.

La filière méthanisation représente l'ensemble des acteurs économiques impliqués : agriculteurs, constructeurs, fournisseurs d'équipements, bureaux d'étude, financeurs, chercheurs, etc. Par ailleurs, plusieurs services publics peuvent être impliqués dans le soutien aux projets ou la gestion des dossiers administratifs, à différentes échelles (mairie, département, région, Etat).

Source de l'information ATEE

Présentation sur le site de l'ATEE

https://www.infometha.org/