Riposte contre le COVID-19 en milieu scolaire : le Cameroun opte pour le télé-enseignement

Ainsi, le décor planté par la Cameroon radio and television (CRTV), la chaîne à capitaux publics à travers laquelle les enseignements sont dispensés en français et en anglais, a été calqué sur celui de la salle de la classe.

Et visiblement, des dispositions pratiques ont été prises afin que les cours audio-télévisés ne soient pas une occasion de simple dépaysement des écoliers qui sont appelés à affronter un examen officiel à fin de l’année et le concours d’entrée au secondaire.