Enquête : initiatives de transition des territoires de montagnes

Un appel à projets publié le 9 avril 2020 sur le site de CapRural, relate la mise en place d'une enquête dont l'initiative est la transition des territoires de montagnes. L'enquête a pour objectif de collecter des initiatives répondant aux enjeux d'un nouveau positionnement du toursime dans les Alpes. L'intitulé est le suivant :

Pour Mountain Wilderness, "la double présidence française de la SUERA - Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine - et de la Convention Alpine est l'occasion de travailler à un nouveau positionnement du tourisme dans les Alpes, intégrant les enjeux de changement climatique, de mobilités, et de valorisation de tous les patrimoines." L'association entend "rendre lisible et visible le réseau d'acteurs qui sont le moteur de la transition dans les différents massifs français" et pour cela cherche à collecter "des initiatives nouvelles ou confirmés, individuelles ou collectives, privées ou publiques, de l'ultra local à l'échelle d'un massif... tout ce qui fait bouger les lignes des territoires de montagne" (économie circulaire, hébergements alternatifs, systèmes de mobilité...).

A savoir, Mountain Wilderness est une association née en 1988, qui défend la préservation du milieu naturel en aménageant l'amélioration de l'économie.

Source de l'information : appel à projets du site CapRural