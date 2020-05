Confinement et biodiversité de proximité : un appel à l'observation pour tous

En particulier, la présente publication évoque comment compter les oiseaux depuis son logement, poser ses questions sur les espèces d'oiseaux pour en savoir plus (ornithologie), suivre en direct la nidification de rapaces, découvrir le hérisson, accès au magazine « L’Oiseau Mag » en version numérique et pour les petit « L’Oiseau Mag Junior » ainsi que des idées bricolage pour créer des abris pour les animaux communs présents autour de chez nous.

Ressources complémentaires