10 projets innovants retenus suite à l'AAP " Solutions innovantes pour l'accès à l'énergie durable hors réseau "

Un communiqué de presse de l’ADEME et l’AFD datant du 27 avril 2020, relate les résultats de l’appel à projets « Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie durable hors réseau » (SolInAE). L’appel à projets avait été lancé en septembre 2019.

Ainsi, comme l’évoque le communiqué de presse, l’ADEME et l’AFD ont annoncés les résultats des 10 projets innovants d’Afrique retenus cette année. L’ADEME et l’AFD participent à l’appui financier pour 1,6 millions d’euros. Également, l’appel à projets permet de soutenir les 10 initiatives en termes d’appui technique. Ces idées innovatrices ont pour objectif de favoriser l’accès à l’énergie (électricité, chaleur et froid).

Jean-Pierre Barral, directeur du département Transitions énergétique et numérique de l’AFD, a déclaré : « Nous avons été très impressionnés par la qualité, la diversité et le caractère innovant des projets sélectionnés. J’espère que les financements mis à disposition par l’ADEME et l’AFD permettront à ces projets de passer à l’échelle, car l’accès à l’énergie dans le monde rural est un puissant moteur de développement ».

A savoir, l’appel à projets lancé en septembre 2019 est la continuité d’une première édition lancée en 2017.

Source de l’information : communiqué de presse de l’ADEME et l’AFD ; Illustration : Pixabay