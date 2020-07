Cities navigator, l'appli d'un ancien étudiant de l'IAI-Cameroun qui arme les gouvernements et les villes contre des situations de crise, telles la Covid-19

Cities Navigator est l’un des 11 projets numériques présentés par visioconférence par l’IAI-Cameroun au ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique du Cameroun, Mounouna Foutsou, le 29 mai 2020, sous la supervision du président exécutif du Forum des universités et grandes écoles professionnelles d'Afrique centrale (FUGEPAC), Armand Claude Abanda.

Une fonction susceptible d’extension pour la collecte en temps réel des informations relatives à l’éducation, au logement, à la santé, à l’eau et assainissement, au réseau routier, à l’énergie, à la religion, aux espaces ouverts, aux déchets solides, au shopping, à la sécurité publique, au transport, etc.

Dans sa version de dynamique urbaine, l’application permet aux structures fournissant les services essentiels comme les pharmacies, les hôpitaux, les stations-service, les points de retrait et de dépôt d’argent, ... d’actualiser la disponibilité de leurs produits (exemples: masques, gaz...) et services (tests de Covid-19), en temps réel.

Il s’agit, d’après l’inventeur, d’une application de communication de masse qui met à la disposition des responsables de services centraux (ministères), régionaux (gouverneurs) ou locaux (préfets, sous-préfets et maires) une interface permettant d’envoyer en temps réel des messages simples ou des alertes à la population sur des événements tels les catastrophes, les intempéries et les pandémies à l’échelle nationale, régionale ou locale. Des informations fiables (sur l’évolution de la situation, les statistiques à jour disponibles…) données en temps réel.

Christian Belinga , ancien étudiant de l’ Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun que pilote Armand Claude Abanda, présente Cities Navigator comme «une application mobile qui permet aux gouvernements et aux villes d'améliorer leur résilience et leur préparation aux situations de crise», à l’instar de la Covid-19.