La crise économique concerne les crises financières lorsque la récession a lieu dans un pays ou dans le monde en raison de la détérioration de la croissance du PIB, de la stagnation économique, des pertes bancaires, des krach boursiers, des catastrophes naturelles, etc. le 21e siècle aussi quand la bourse s'effondre. Cette année en 2020, les krachs boursiers et la crise économique continuent de sévir dans le monde entier en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon les rapports, la pandémie de coronavirus causera très gravement la crise mondiale. Cette crise économique sera la pire crise depuis 1930, selon le FMI. En raison des verrouillages imposés par les gouvernements de différents pays du monde entier, les entreprises et la croissance économique ont considérablement ralenti. Une crise économique survient également en raison d'un taux de chômage élevé, d'une catastrophe naturelle, de pratiques de prêt élevées et de mauvaises politiques gouvernementales. Lorsque le gouvernement réduit ses dépenses, l'austérité budgétaire se produit, la baisse des prix des actifs entraîne des effets de richesse négatifs et une diminution des dépenses.

De nombreux pays en développement connaissent déjà un déclin de leur croissance avant la crise, l'effet de Covid-19 met davantage ces économies au défi. Les bas prix du pétrole offrent aux pays en développement des opportunités d'améliorer leurs économies. La perte de revenu et de richesse du ménage a entraîné une inégalité de richesse dans les plus grandes économies. Le commerce de détail, les restaurants, les sports, les loisirs, les transports sont devenus les premières victimes de cette pandémie Covid. L'industrie aéronautique a été la plus touchée. L'industrie du tourisme s'est également effondrée. Des millions de jeunes sont confrontés à un avenir sombre en raison de la réduction des emplois dans différents secteurs.

Des programmes de relance ont été annoncés par différents pays pour aider leurs citoyens. Les taux d'intérêt doivent être réduits pour rendre les emprunts moins chers et augmenter le revenu disponible des entreprises et des ménages. Les agriculteurs et les petites entreprises de l'industrie ont besoin d'une aide financière du gouvernement pour aider leurs entreprises qui sont effondrées en raison de la crise économique.

