La pollution de Delhi et la pandémie

Delhi est considérée comme l'une des mégapoles les plus polluées comme le montre l'indice de performance environnementale (OMS, 2016). L'effet sur les problèmes de santé, à savoir les maladies respiratoires telles que l'essoufflement, la pneumonie et l'asthme aigu, est l'une des principales raisons des décès prématurés en Inde. Les effets du verrouillage au milieu de la pandémie COVID 19 ont été très évidents. Un verrouillage national dans le monde entier, et en Inde y compris, a forcé des restrictions sur le trafic, de grands rassemblements, des usines industrielles à fermer et bien plus encore. La qualité de l'air parmi plusieurs autres polluants a montré une amélioration significative.

Le COVID-19 est une maladie hautement contagieuse identifiée pour la première fois à Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019. Jusqu'au 23 mars dans le monde, plus de 14 000 personnes sont décédées et plus de 334 000 ont été infectées par le COVID-19 (OMS, 2020). Par ce verrouillage national, presque toutes les activités industrielles et les transports en commun ont été interdits. En conséquence, le niveau de pollution dans 88 villes à travers le pays a considérablement diminué (Sharma et al., 2020) seulement après quatre jours du début des événements de verrouillage, selon les données officielles du CPCB.

Même si ce changement a eu un prix élevé pour l'économie indienne, une chose est claire: cette vitesse de changement est la preuve qu'une réduction drastique de la pollution atmosphérique est possible. Ajay Mathur, ancien négociateur indien sur le changement climatique du Premier ministre Modi, a déclaré: «Le lien entre le comportement personnel et ce que je vais respirer est beaucoup plus clair maintenant qu'il ne l'a été dans le passé. (Washington Post).

Le verrouillage montre l'échelle à laquelle le changement est nécessaire et se résume à un changement individuel. Cependant, ce que nous pouvons apprendre de cette pandémie, c'est certaines stratégies de surveillance que les États peuvent adopter pour rendre l'air respirable dans les années à venir. Une mesure similaire telle qu'un verrouillage devrait être imposée contre la pollution. En obligeant les gens à limiter leur utilisation des véhicules personnels aux transports publics et en introduisant des mesures strictes sur le contrôle de la circulation, des sanctions sur les émissions industrielles, en imposant des taxes sur le carbone et en subventionnant l'énergie verte, le gouvernement indien peut maintenir ce changement radical sur le long terme. La réalité est que le ciel bleu clair aura bientôt disparu. Mais la leçon à retenir ici est que tout ce qui est fait avec détermination et sincérité peut faire beaucoup pour respecter la capacité de la nature.

[MOGED]