Utiliser la nature pour se protéger de la chaleur ?

En plus de contribuer à un refroidissement effectif, ces mesures sont bénéfiques à la biodiversité, à la santé humaine et permettent de réduire l’émission de gaz à effet de serre.

Aussi, c’est l’idée d’un refroidissement durable qui a désormais le vent en poupe : « le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) travaille à l'élaboration d'un manuel pour le refroidissement durable soulignant les meilleures pratiques faciles à mettre en œuvre dans les villes ». Plusieurs villes ont d’ores et déjà adopté de telles mesures, à l’instar de la ville d'Ahmedabad en Inde qui a mis en œuvre un Plan d’action pour la chaleur prévoyant un « approvisionnement en eau du public, des plantes et des arbres, ainsi qu'une initiative de "toit frais" pour réfléchir la chaleur », laquelle consiste concrètement à repeindre en blanc les toits de plusieurs ménages à revenu faible, permettant ainsi de réduire la température à l’intérieur de ces habitations : « par un après-midi d'été ensoleillé typique, un toit blanc qui reflète 80 % de la lumière du soleil restera environ 30 degrés Celsius (55 degrés Fahrenheit) plus frais qu'un toit gris qui ne reflète que 20 % de la lumière du soleil » souligne le PNUE. Plusieurs autres pays tels que l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Australie ont commencé à intégrer des solutions basées sur la nature.

La solution la plus évidente, les climatiseurs, qui apportent cependant avec eux leur lot d’inconvénients. En plus d’une inégalité d’accès à ces derniers, il convient de noter l’importante consommation d’énergie qu’ils occasionnent, laquelle tend à aggraver le réchauffement climatique.