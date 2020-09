La 9e Conférence européenne sur les villes durables 2020: allier l'urbanisation avec les pilliers du développement durable

La 9ème Conférence européenne sur les villes et les villes durables, aussi appelée « Mannheim2020 », qui se devrait avoir lieu du 30 septembre au 2 octobre 2020, abordera les défis socio-économiques et socioculturels associés à l'accélération de la transformation vers la durabilité et la neutralité climatique. Co-organisée par la ville de Mannheim, en Allemagne, la conférence 2020 adoptera une perspective décentralisée et ascendante qui commence par identifier les villes et les régions comme des acteurs clés des processus de transformation urbaine. La conférence appellera également à une ambition accrue des cadres européens et mondiaux pour la durabilité et le changement climatique, avec un accent particulier cette année sur le Green Deal européen.

La conférence de trois jours fournira une plate-forme aux dirigeants locaux pour partager leurs connaissances et interagir avec d'autres parties prenantes travaillant à la création d'un meilleur avenir urbain en Europe. Comment l'Europe peut-elle réaliser une transition durable et inclusive à travers le nouveau pacte vert européen? Au cours de cette conférence, les participants tenteront de répondre à cette question et découvriront où en est l'Europe dans la lutte contre le changement climatique. Ils entendront parler de villes durables pionnières, exploreront des modèles économiques alternatifs et discuteront du rôle toujours croissant de la numérisation.

L'orientation pratique et concrète de la conférence aboutira au message de Mannheim, décrivant les prochaines étapes pour les villes européennes dans la mise en œuvre du Green Deal européen. Certains des thèmes de ces sessions incluent la justice climatique et la résilience, le rôle de la numérisation pour un avenir durable, la tension entre les systèmes économiques et le rôle des pactes climatiques en tant qu'outil dans le processus de transition durable.

La 9ème Conférence européenne sur les villes et les villes durables s'appuiera sur l'héritage des précédentes conférences à Aalborg (Danemark, 1994 et 2004), Lisbonne (Portugal, 1996), Hanovre (Allemagne, 2000), Séville (Espagne, 2007), Dunkerque (France, 2010), Genève (Suisse, 2013) et Pays basque (Espagne, 2016). Plus de 1.500 représentants de gouvernements locaux et régionaux, d'institutions européennes et internationales, d'organisations multilatérales, de membres de la communauté de la recherche, du secteur privé et de la société civile devraient participer à l'événement.

