L'Éthiopie plante 350 millions d'arbres par jour pour lutter contre la crise climatique

L’initiative nationale entreprise par l’Ethiopie en 2019 en vue de renouer avec son «héritage vert» vise à réduire la dégradation de l’environnement. La frénésie de plantation, qui a dépassé l'objectif initial de 200 millions d'arbres plantés en une journée, sera un record du monde, ont déclaré les responsables du projet. L'ambitieuse initiative, appelée Green Legacy, du Premier ministre Abiy Ahmed, lancée en mai 2019, vise à planter quatre milliards d'arbres en Éthiopie d'ici octobre. L’Éthiopie tente ainsi de battre ensemble le record du monde pour promouvoir son héritage vert et inspirer d’autres pays à faire de même.

Jusqu'à présent, plus de 2,6 milliards d'arbres ont été plantés dans presque toutes les régions de la nation est-africaine, selon les responsables agricoles. Selon Farm Africa, une organisation impliquée dans la gestion des forêts en Éthiopie, moins de 4%des terres du pays sont maintenant boisées, une forte baisse par rapport à environ 30 pour cent à la fin du 19ème siècle. Le projet vise ainsi à lutter contre les effets de la déforestation et du changement climatique dans ce pays sujet à la sécheresse.

La population en croissance rapide de l’Éthiopie et le besoin de plus de terres agricoles, l’utilisation non durable des forêts et le changement climatique sont souvent cités comme les causes de la déforestation rapide. Outre les participants éthiopiens du projet, diverses organisations internationales et le milieu des affaires se sont joints à ce projet de plantation d'arbres qui vise à dépasser le record de 66 millions de plantations de l'Inde établi en 2017.

Cet exploit vraiment impressionnant n'est pas seulement la simple plantation d'arbres, mais fait partie d'un défi énorme et compliqué de prendre en compte les besoins à court et à long terme des arbres et des populations, non seulement en Ethiopie, mais aussi partout dans le monde. En effet, les arbres contribuent non seulement à atténuer le changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone dans l'air, mais ils ont également d'énormes avantages dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, en particulier dans les pays arides. Ils fournissent également de la nourriture, un abri, du carburant, du fourrage, des médicaments, du matériel et la protection de l'approvisionnement en eau.

Crédits Image: Prince Akachi, Unsplash, 19 Mars 2020

