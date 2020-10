Webconf APCC - Les nudges pour accélérer l'adoption de comportements vertueux

Stabiliser le climat nécessite de changer les comportements de milliards d’humains dans un temps record. Or nous pauvres humains sommes bourrés de défauts : nous procrastinons, nous ne sommes pas des as du calcul mental, nous faisons des erreurs, nous adorons nous conformer au groupe… si bien que nos décisions ne sont pas toujours l’œuvre d’homo-economicus rationnels.

Ressources complémentaires