Projet d'exploitation de la forêt d'Ebo : les communautés riveraines n'ont pas été consultées

A sa suite, le chef Abel Titil du village Logmbo déclare avoir été sous-informé sur le dossier. Il martèle qu’« aucune correspondance ne nous a été adressée. On ne nous a pas expliqué les avantages et les inconvénients de l’UFA. Certainement le chef de l’Etat a retiré une partie de l’UFA pour y voir clair ».

La procédure de classement de plus de 68 000 hectares de la forêt d’Ebo (située dans le département du Nkam, région du Littoral) aux fins d’exploitation forestière, n’a pas été inclusive. Les communautés riveraines l’ont fait savoir le 17 octobre 2020 par l’entremise de certains chefs traditionnels de la zone abritant le massif forestier d’Ebo qui s’étend sur 150 000 hectares et abrite 40 communautés riveraines. « Nous n’avons jamais été consultés. Sinon on se serait entendu sur un cahier de charges pour savoir quels sont par exemple les sites rituels, les tombes, les anciens villages ou les aires protégées à mettre à l’écart », a déploré le chef du village Ndockbayembi II, Sa Majesté Charles Toukolin.