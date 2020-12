Contributions des femmes à l'éducation des adultes [Ligne de temps]

Cette ligne du temps interactive rend visible l'apport d'un grand nombre de femmes à l’éducation des adultes à travers le temps.

On y navigue en faisant défiler la ligne par le curseur au bas ou par la molette de la souris. Chaque élément est cliquable et donne accès à différents documents dont des vidéos, des enregistrements audio, des documents de recherche et diverses références.

Cette production fait suite à la création d’une ligne du temps de l’histoire de l’éducation des adultes créée par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) pour souligner ses 70 ans d’existence. Suite à ce projet stimulant, certaines membres de l’ICÉA lui ont demandé de mettre en lumière la contribution des femmes. Elles savaient d’expérience que plusieurs femmes ont créé des activités éducatives pour adultes sans que leurs initiatives soient bien connues.

Ce travail a été rendu possible grâce à un partenariat entre le Service aux collectivités de l’UQAM et l’ICÉA et le Programme d’aide financière à la recherche et à la création de l’UQAM volet Services aux collectivités. La recherche et la création des libellés ont été effectuées par Anaïs Le-Juez, étudiante à la maîtrise en éducation et formation des adultes à l’UQAM, Louise Brossard, chercheuse à l’ICÉA, Audrey Dahl, professeure en éducation et formation des adultes à l’UQAM, et le comité femmes de l’ICÉA.

