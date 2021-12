La Francophonie octroie plus d'1 million d'euros à 6 projets de recherche-innovation environnementale au Cameroun et en RDC

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et ses partenaires nationaux de mise en œuvre (Université Kongo en RDC, Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun) vont financer 6 projets majeurs de recherche-innovation pour soutenir le développement durable dans le Bassin du Congo : au Cameroun et en République démocratique du Congo.

Ces projets d’excellence ont été sélectionnés par un jury international, composé de représentants d’administrations nationales et de professionnels pluridisciplinaires, dans le cadre d’un premier appel à propositions organisé du 20 mai au 20 septembre 2021.

L’appui financier accordé de 1 260 000 euros permettra de mettre en place deux laboratoires de fabrication d’innovations en énergie renouvelable et valorisation des déchets, de développer 50 innovations en construction durable, agroalimentaire et en santé-environnement, et de réaliser une étude sur l’état des savoirs locaux et autochtones en matière de développement durable.

Un deuxième appel à propositions est en cours, qui vise la sélection de 9 nouveaux projets pour une enveloppe complémentaire de 1,47 millions d’euros.

« À l’heure où l’humanité fait face aux enjeux sans précédent de la dégradation de la biodiversité et des changements climatiques, les acteurs de la recherche doivent jouer leur rôle avec exemplarité pour apporter des solutions pertinentes aux populations. L’IFDD se réjouit de la grande qualité des projets financés et formule le vœu que les résultats soient une source d’inspiration et de créativité dans tout l’espace francophone et au-delà », déclare Cécile MARTIN-PHIPPS, directrice de l’IFDD.

Les 6 premiers projets sont présentés sur ce lien: https://www.ifdd.francophonie.org/plus-d1-million-deuros-a-6-projets-r-i-environnementale-cameroun-et-rdc/

