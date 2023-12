Lancement de la 2e édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique Life ARTISAN !

À l’occasion du 105e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France, l’Agence française de la transition écologique (ADEME), en partenariat avec l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) et le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT), a lancé, ce jeudi 23 novembre, la 2e édition des Trophées de l’Adaptation au Changement Climatique Life ARTISAN.

Les effets du changement climatiques ne cessent de s’imposer dans l’actualité : inondation dans le Pas-de-Calais et en Rhône-Alpes, ouragan dans les outremers, tempêtes en Bretagne, feux de forêt en Gironde, baisse des ressources en eau dans les Pyrénées-Orientales… Au-delà du constat, quelles sont les solutions pour adapter le territoire français aux impacts du changement climatique ?

Les Trophées de l’adaptation au changement climatique permettent d’identifier et de valoriser des actions, exemplaires et reproductibles, d’adaptation au changement climatique, qui s’appuient sur des solutions d’adaptation fondées sur la nature (SafN). La 1re édition des Trophées a récompensé les actions de six territoires et a permis de mettre en lumière plus de 50 projets, en France métropolitaine et dans les outremers.

Cette 2e édition est l’occasion de rappeler l’urgence du passage à l’action face au changement climatique et à l’importance du partage d’expérience pour inspirer et mobiliser les acteurs des territoires !