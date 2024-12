Recherche & innovation : des jeunes scientifiques bientôt capacités sur les systèmes micro-programmés pour le développement agro-industriel au Cameroun

Porté par un consortium dont l’entité contractante est l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) que dirige Dr Noé Woin et des entités associées (Université des sciences et technologies de la RDC, CHAD Innovation du TCHAD et ACNIE du Cameroun), le Projet de développement des équipements agricoles intelligents (PDEAI) se met bientôt en branle.

En effet, ses promoteurs organisent un atelier de formation des jeunes scientifiques à Yaoundé, du 11 au 16 novembre 2024.

L’objectif de ce séminaire est «de contribuer à capaciter les jeunes scientifiques dans le domaine de l’Intelligence artificielle (IA) qui s’impose désormais comme la 3ème révolution industrielle’’.

De manière spécifique il s’agira de : former les jeunes dans la programmation des cartes Field-Pragrammable Gate Array (FPGA) pour des applications industrialisables dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, ainsi que dans la programmation des cartes Arduino pour des applications industrialisables dans le domaine de l’IA.

Selon les promoteurs, ce projet innovant vise à impulser des innovations dans le domaine de l’IA afin d’impacter significativement le développement de l’agro-industrie et faciliter l’utilisation des nouvelles technologies dans la zone de la Communauté économiques et monétaires des États de l’Afrique centrale (CEMAC).

Les bénéficiaires indirects sont : les organisations paysannes (OP) membres du réseau des partenaires de l’IRAD, les étudiants et les PME/PMI dont les capacités seront renforcées.

Pour mémoire, le PDEAI a été retenu dans le cadre du 3ème appel à propositions de micro-projets pour le compte de la phase II de la subvention du Projet de la recherche, l’innovation et la culture en Afrique centrale (PRICNAC) de l’Agence universitaire de la Francophonie (OIF) et ses partenaires, soutenus par le programme Recherche et Innovation de l'Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec la contribution financière de l'Union européenne (UE).