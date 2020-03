Energie: le Sénégal parie sur les énergies renouvelables

Le parc éolien de Taïba Ndiaye, à l'ouest du Sénégal sur la côte atlantique, a été officiellement inauguré le 24 février 2020 par le Président sénégalais Macky SALL. Il est présenté par ses promoteurs comme le plus grand projet à l'échelle industrielle d'Afrique de l'ouest, et il sera totalement opérationnel dès le mois de mai. Ce sera plus de 158,7 MW qui seront livrés par 46 turbines, permettant ainsi d'alimenter près de deux millions de Sénégalais sur une population de 16 millions. 16 éoliennes injectent déjà 50 MW dans le réseau national de la société nationale d'électricité (Senelec) depuis décembre 2019. Le Président sénégalais - Macky SALL a présenté le parc éolien de Taïba Ndiaye comme un moyen d'atteindre l'objectif de fournir de l'électricité à tous dans le pays et de lutter contre le réchauffement climatique. "Taïba Ndiaye permettra d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an, a-t'il fait valoir. Avec la dynamique que nous avons lancé depuis 2014, nous en sommes désormais à 22% d'énergie renouvelable disponible sur l'ensemble de notre réseau national".

Le développement énergétique est un chapitre important du Plan Sénégal Emergent (PSE) élaboré par le gouvernement sénégalais, qui constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme afin d'accélérer sa marche vers l'émergence d'ici 2025. En inaugurant le plus grand parc éolien d'Afrique de l'ouest, le Sénégal parie sur les énergies renouvelables. Ainsi, le gouvernement compte élargir l'accès à une électricité bon marché et rééquilibrer le mix énergétique dans un pays où le pétrole et le charbon importés prédominent largement. Actuellement, le pays est à 22% d'énergie renouvelable disponible sur l'ensemble du réseau national. A l'éolien s'ajoute le solaire. Il est important de noter que depuis 2012, quatre centrales solaires ont été inaugurées. Le Sénégal se renforce dans la production d'énergie renouvelable et dans la transition écologique.

[MOGED]