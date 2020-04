Formation Mooc en ligne : les Objectifs de Développement Durable

Source de l’information : newsletter du Comité 21 et site de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable ; Illustration : Pixabay

Pour en savoir plus sur l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable

Ce MOOC propose de découvrir les principales conclusions sur le chemin parcouru depuis l’adoption des 17 ODD ou Agenda 2030, par l’ensemble des Etats membres des Nations unies en 2015. Également, ce MOOC propose de mieux comprendre les 17 ODD et comment atteindre les objectifs individuellement et collectivement. Le MOOC a été créé pour informer et mobiliser les citoyens.

Ressources complémentaires