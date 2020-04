Formation Mooc : Biodiversité et changements globaux

La rubrique « MOOC », du site de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable, relate que la formation en ligne sur la biodiversité et les changements globaux, est accessible jusqu’au 30 avril 2020. Il s’agit de la 2e session sur FUN-MOOC.

Fin de l’inscription le 30 avril 2020

Fin du cours le 3 mai 2020

Inscription



Ce MOOC propose de comprendre la biodiversité et pourquoi il est important de l’a préserver. En effet, le rapport global de l’IPBES 2019 alerte sur les enjeux de la biodiversité. Les faits sont alarmants et l’activité humaine est au cœur du problème actuel. Ainsi, le cours sera articulé autour des deux ODD qui sont la vie aquatique et la vie terrestre. Le MOOC a été créé pour informer et sensibiliser les citoyens.

Pour en savoir plus : Biodiversité et changements globaux

Source de l’information : site de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable ; Illustration : Pixabay