Formation Mooc : Causes et enjeux du changement climatique

La rubrique « MOOC », du site de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable, relate que la formation en ligne sur les causes et les enjeux du changement climatique, est accessible jusqu’au 20 avril 2020. Il s’agit de la 2e session sur FUN-MOOC.

Fin de l’inscription le 20 avril 2020

Fin du cours le 27 avril 2020

Inscription

Ce MOOC propose de comprendre l’Accord de Paris entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il sera abordé les objectifs, les acteurs et les mécanismes de cette négociation internationale. Également, le cours proposera de découvrir trois thèmes axés sur le climat et ses évolutions, la transition bas carbone ainsi que l’adaptation des sociétés au changement climatique. Le MOOC a été créé pour informer et sensibiliser les citoyens.

A savoir, la Conférence de Paris sur le climat (COP21) a donné lieu à l’Accord de Paris pour la lutte contre le changement climatique.

Source de l’information : site de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable ; Illustration : Pixabay