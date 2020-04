L'expansion des énergies renouvelables : bilan mondial

Un communiqué de presse publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le 6 avril 2020, relate que la part des ajouts de capacité des énergies renouvelables est importante par rapport à la part des ajouts de capacité totaux en 2019. En d’autres termes, les énergies renouvelables correspondent aux trois quarts des ajouts de capacités totaux selon le communiqué.

Les énergies renouvelables et leurs installations sont en croissance. La croissance des énergies renouvelables est dominée par l’Asie, de par ses nouvelles installations notamment, et dépasse la propension des combustibles fossiles. En effet, le communiqué évoque que les énergies solaire et éolienne ont participé à hauteur de 90% de la capacité renouvelable totale en 2019.

Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA, évoque que : « L'énergie renouvelable est une source rentable de nouvelle énergie qui protège les marchés de l'électricité et les consommateurs de la volatilité, renforce la stabilité économique et stimule la croissance durable. Les énergies renouvelables fournissent la plupart des ajouts de capacité l'année dernière, et de nombreux pays et régions reconnaissent clairement à quel point la transition énergétique peut apporter des résultats positifs. »

Également, il ajoute que : « Toutefois, même si la tendance est positive, il reste beaucoup à faire pour placer l'énergie mondiale sur la voie du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, qui représentent tous deux des enjeux économiques considérables. Cette période difficile vient nous rappeler à quel point il est important de renforcer la résilience de nos économies. Dans cette décennie qui doit être celle de l'action, nous avons besoin de politiques favorables à l'augmentation des investissements et à l'accélération de l'adoption des énergies renouvelables. »

Le communiqué expose quelques chiffres vis-à-vis des énergies renouvelables :

- Elles représentaient une part de 34,7% en 2019 et de 33,3% en 2018 parmi la capacité énergétique mondiale ;

- 70% de nouvelles installations dans toutes les régions en 2019 sauf pour l’Afrique (52%) et le Moyen-Orient (26%) ;

- L’énergie solaire produit 623 GW et l’énergie éolienne produit 586 GW, soit environ l’a moitié de la capacité renouvelable mondiale aujourd’hui ;

- L’Asie est le siège de l’a moitié des nouvelles installations et domine l’expansion de la capacité de l’énergie solaire mondiale.

Pour lire le rapport complet : Renewable Capacity Statistics 2020

Pour consulter les principaux résultats : Renewable capacity highlights

Source de l’information : communiqué de presse de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) ; Illustration : Pixabay